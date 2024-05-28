«Аталанта» стала командой-открытием сезона в Европе по версии Globe Soccer Awards

«Аталанта» признана командой-открытием сезона-2023/24 в европейском футболе по версии Globe Soccer Awards.

В нынешнем сезоне итальянский клуб впервые в своей истории стал победителем Лиги Европы, разгромив в решающем матче «Байер» (3:0) благодаря хет-трику нигерийца Адемолы Лукмана. Бергамаски нанесли немецкой команде первое поражение в сезоне. «Фармацевты» шли на беспроигрышной серии из 51 матча во всех турнирах.

За один тур до окончания сезона в серии А «Аталанта» располагается на четвертом месте в таблице, набрав 69 очков за 38 матчей. В случае победы над «Фиорентиной» бергамаски финишируют на третьей строчке.