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Сегодня, 20:56

«Аталанта» разгромила «Торино», Миранчук отыграл полчаса

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Аталанта» — «Торино».
Фото Reuters
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«Аталанта» на своем поле обыграла «Торино» в матче 38-го тура итальянской серии А — 3:0.

За бергамасков отличились Джанлука Скамакка (26-я минута), Адемола Лукман (43-я) и Марио Пашалич, реализовавший пенальти на 70-й минуте.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 73-й минуте.

«Аталанта» (69 очков) занимает четвертое место в серии А. 2 июня команда встретится с «Фиорентиной» в перенесенном матче 29-го тура.

«Торино» (53) финишировал девятым в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 38-й тур
26 мая, 19:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
3:0
Торино

В параллельном матче «Наполи» дома сыграл вничью с «Лечче» — 0:0.

Италия. Серия А. 38-й тур
26 мая, 19:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
0:0
Лечче

Футбол
ФК Аталанта
ФК Лечче
ФК Наполи
ФК Торино
0
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Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Торино»