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«Аталанта» — «Торино»: смотреть трансляцию матча серии A

«Аталанта» и «Торино» проведут матч 26 мая в чемпионате Италии
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки &amp;quot;Аталанты&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Аталанта» и «Торино» сыграют в матче 38-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 26 мая. Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо, Италия. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Аталанта» — «Торино» пройдет на канале «Матч! Футбол 1». Прямой эфир начнется в 18.55 мск. Матч серии А смогут увидеть все зрители с подпиской на сервис.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Аталанта» занимает 6-е место в Серии А с 66 очками в активе, «Торино» с 53 баллами на счету располагается на 9-й строчке.

Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
Серия А
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