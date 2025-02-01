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Сегодня, 18:30

«Аталанта» — «Торино»: смотреть трансляцию матча серии А

«Аталанта» и «Торино» встретятся в матче чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Аталанта» примет «Торино» в матче 23-го тура итальянской серии А в субботу, 1 февраля. Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо и начнется в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Основные события игры «Аталанта» — «Торино» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Италия. Серия А. 23-й тур.
01 февр, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Торино

В чемпионате Италии-2024/25 «Аталанта» набрала 46 очков, «Торино» — 26. Встреча команд в первом круге завершилась победой туринцев (2:1).

Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
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