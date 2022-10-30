«Аталанта» установила клубный рекорд по победам в первых 12 матчах чемпионата

«Аталанта» в гостях обыграла «Эмполи» в матче 12-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Таким образом, команда Джан Пьеро Гасперини установила клубный рекорд по победам в первых 12 матчах серии А — 8.

В этом сезоне бергамаски идут на втором месте в чемпионате с 27 очками, уступая лидеру «Наполи» 5 очков.