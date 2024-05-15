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«Аталанта» — «Ювентус»: смотреть трансляцию финала Кубка Италии

«Аталанта» сыграет с «Ювентусом» в финале Кубка Италии 15 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Аталанты» Алексей Миранчук.
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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«Ювентус» и «Аталанта» сыграют в финале Кубка Италии по футболу 15 мая в Риме на Олимпийском стадионе. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию финала Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус» можно будет по подписке онлайн и в прямом эфире в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт». Начало — в 21.15 мск. Ключевые события игры в Риме будут доступны в матч-центре «СЭ».

В полуфинале Кубка Италии «Ювентус» обыграл «Лацио» со счетом 3:2 по сумме двух встреч, а «Аталанта» победила «Фиорентину» (4:2).

В составе «Аталанты» в нынешнем сезоне во всех турнирах российский полузащитник Алексей Миранчук провел 38 матчей, забил 4 гола и сделал 11 результативных передач.

Действующим обладателем Кубка Италии является «Интер». 24 мая 2023 года клуб из Милана обыграл «Фиорентину» со счетом 2:1.

Чемпионат и Кубок Италии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Ювентус
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