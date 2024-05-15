Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч против «Ювентуса» в финале Кубка Италии

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Ювентуса» на финал Кубка Италии. Игра пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 22.00 по московскому времени. Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начнет матч на скамейке запасных. «Аталанта»: Карнесекки, Руджери, Джимсити, Хин, Де Рон, Дзаппакоста, Эдерсон, Пашалич, Копмейнерс, Лукман, де Кетеларе. «Ювентус»: Перин, Данило, Бремер, Гатти, Айлинг, Рабьо, Николусси-Кавилья, Камбьясо, Маккенни, Кьеза, Влахович. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» — «Ювентус».