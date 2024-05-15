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Сегодня, 21:24

Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч против «Ювентуса» в финале Кубка Италии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Ювентуса» на финал Кубка Италии.

Игра пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начнет матч на скамейке запасных.

«Аталанта»: Карнесекки, Руджери, Джимсити, Хин, Де Рон, Дзаппакоста, Эдерсон, Пашалич, Копмейнерс, Лукман, де Кетеларе.

«Ювентус»: Перин, Данило, Бремер, Гатти, Айлинг, Рабьо, Николусси-Кавилья, Камбьясо, Маккенни, Кьеза, Влахович.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» — «Ювентус».

Италия. Кубок. Финал
15 мая, 22:00. Olimpico (Рим)
Аталанта
Ювентус

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Ювентус
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«Аталанта» — «Ювентус»: смотреть трансляцию финала Кубка Италии