Сегодня, 21:24
Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Ювентуса» на финал Кубка Италии.
Игра пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 22.00 по московскому времени.
Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начнет матч на скамейке запасных.
«Аталанта»: Карнесекки, Руджери, Джимсити, Хин, Де Рон, Дзаппакоста, Эдерсон, Пашалич, Копмейнерс, Лукман, де Кетеларе.
«Ювентус»: Перин, Данило, Бремер, Гатти, Айлинг, Рабьо, Николусси-Кавилья, Камбьясо, Маккенни, Кьеза, Влахович.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» — «Ювентус».