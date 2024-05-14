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«Аталанта» — «Ювентус»: время начала и где смотреть трансляцию финала Кубка Италии

«Аталанта» и «Ювентус» сыграют в финале Кубка Италии 15 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Аталанты» Алексей Миранчук.
Алексей Миранчук.
Фото Reuters
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«Аталанта» 15 мая в Риме сыграет с «Ювентусом» в матче финала Кубка Италии по футболу. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Аталанта» — «Ювентус» пройдет по подписке в онлайн-кинотеатре «Окко». Она начнется в 22.00 мск. Матч прокомментирует Владимир Стогниенко. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния «Аталанты» и «Ювентуса».

В полуфинале Кубка Италии «Аталанта» прошла в двух матчах «Фиорентину» (4:2), а «Ювентус» победил «Лацио» (3:2).

За клуб из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В текущем сезоне во всех турнирах 28-летний футболист провел 38 матчей, забил 4 гола и сделал 11 результативных передач.

Чемпионат и Кубок Италии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Ювентус
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