«Аталанта» и «Ювентус» сыграют в финале Кубка Италии 15 мая

«Аталанта» 15 мая в Риме сыграет с «Ювентусом» в матче финала Кубка Италии по футболу. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Аталанта» — «Ювентус» пройдет по подписке в онлайн-кинотеатре «Окко». Она начнется в 22.00 мск. Матч прокомментирует Владимир Стогниенко. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния «Аталанты» и «Ювентуса».

В полуфинале Кубка Италии «Аталанта» прошла в двух матчах «Фиорентину» (4:2), а «Ювентус» победил «Лацио» (3:2).

За клуб из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В текущем сезоне во всех турнирах 28-летний футболист провел 38 матчей, забил 4 гола и сделал 11 результативных передач.

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