«Атлетико» хочет обменять Морату на форварда «Ювентуса» Влаховича

«Атлетико» и «Ювентус» могут обменяться нападающими, сообщает La Gazzetta dello Sport. «Матрасникам» интересен форвард итальянской команды Душан Влахович.

По информации издания, мадридский клуб готов предложить Морату, который уже выступал за «бьянконери». Также «Атлетико» собирается доплатить «Ювентусу», чтобы облегчить подписание футболиста.

Мората выступал за «Ювентус» дважды: с 2014-2016 и с 2020-2022 год.

В текущем сезоне 30-летний испанец провел 44 матча за «матрасников», в которых забил 15 голов и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Влахович выступает за «Ювентус» с января прошлого года. Контракт игрока с туринцами истекает летом 2026 года.

В нынешнем сезоне серб провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.