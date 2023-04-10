Аурелио Де Лаурентис заявил, что не рассматривает продажу «Наполи»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что его не интересует сумма, за которую желающие готовы купить клуб.

«Я даже не хочу знать, сколько стоит мой «Наполи». Это семейная игрушка, и я не думаю о её продаже. Я бы даже не знал, что делать после этого», — приводит слова Де Лпурентиса Italian Football TV.

В прошлом году арабский фонд предложил функционеру 2,5 миллиарда евро за клуб.

«Наполи» в ближайшее время может завоевать свой первый чемпионский титул более чем за три десятилетия. Неаполитанская команда набрала 74 балла.