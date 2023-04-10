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Италия

Сегодня, 07:36

Аурелио Де Лаурентис заявил, что не рассматривает продажу «Наполи»

Виктория Кравченко
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что его не интересует сумма, за которую желающие готовы купить клуб.

«Я даже не хочу знать, сколько стоит мой «Наполи». Это семейная игрушка, и я не думаю о её продаже. Я бы даже не знал, что делать после этого», — приводит слова Де Лпурентиса Italian Football TV.

В прошлом году арабский фонд предложил функционеру 2,5 миллиарда евро за клуб.

«Наполи» в ближайшее время может завоевать свой первый чемпионский титул более чем за три десятилетия. Неаполитанская команда набрала 74 балла.

ФК Наполи
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