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Италия

Сегодня, 12:01

Азмун из-за травмы может пропустить две-три недели

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Ромы» Сердар Азмун из-за повреждения выбыл из строя на несколько недель, сообщает журналист Sky Sport Italia Анджело Манджианте.

28-летний иранец получил травму в матче против «Фиорентины» (1:1) в 15-м туре итальянской серии А. Он вышел на поле из-за травмы Пауло Дибалы на 25-й минуте, но во втором тайме ему самому понадобилась обратная замена.

«Рома» арендовала Азмуна с правом выкупа в летнее трансферное окно. Он провел за римлян 10 матчей в серии А, отличившись одним голом.

Сердар Азмун
Футбол
ФК Рома
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