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Италия

Сегодня, 12:03

Азмун прокомментировал свой дебютный гол за «Рому»

Виктория Кравченко
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Форвард «Ромы» Сердар Азмун рассказал, что думает о дебютном голе за римский клуб. Иранец отметился матче 11-го тура чемпионата Италии с «Лечче» (2:1).

«Мой дебютный мяч? Это невероятное чувство. Очень долго ждал этого момента. Я много работал, чтобы попасть сюда. Посвятил этот мяч своей семье: моим родителям и супруге», — передает слова нападающего пресс-служба.

Азмун перешел в «Рому» из «Байера» на правах аренды. Срок контракта истекает летом 2024 года.

В этом сезоне серии А форвард провел шесть матчей, отметившись одним забитым мячом.

Сердар Азмун
ФК Рома
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