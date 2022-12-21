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Италия

Сегодня, 02:23

Бакайоко может продолжить карьеру в бывшем клубе Дзюбы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Милана» Темуе Бакайоко может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, футболистом интересуется «Адана Демирспор», за который ранее выступал российский нападающий Артем Дзюба.

Бакайоко выступает за «Милан» на правах аренды из «Челси» с июня 2021 года, срок соглашения действует до конца июня 2023 года. В нынешнем сезоне 28-летний француз ни разу не сыграл за итальянскую команду и может досрочно покинуть ее в январе.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Бакайоко в 4 миллиона евро.

Темуе Бакайоко
ФК Адана Демирспор
ФК Милан
ФК Челси
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