Бакайоко может продолжить карьеру в бывшем клубе Дзюбы

Полузащитник «Милана» Темуе Бакайоко может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, футболистом интересуется «Адана Демирспор», за который ранее выступал российский нападающий Артем Дзюба.

Бакайоко выступает за «Милан» на правах аренды из «Челси» с июня 2021 года, срок соглашения действует до конца июня 2023 года. В нынешнем сезоне 28-летний француз ни разу не сыграл за итальянскую команду и может досрочно покинуть ее в январе.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Бакайоко в 4 миллиона евро.