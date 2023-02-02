Бакайоко останется в «Милане», переговоры с «Аданой Демирспор» прерваны

Полузащитник Темуе Бакайоко завершит сезон в «Милане», сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио.

По данным источника, переход французского футболиста в турецкий «Адана Демирспор», который пытался подписать его во время зимнего трансферного окна, окончательно сорвался. Также Бакайоко не перейдет в «Кремонезе», интересовавшийся им.

Сообщается, что 28-летний полузащитник решил остаться в «Милане», чтобы помочь команде в текущем сезоне.

Бакайоко выступает за «Милан» на правах аренды из «Челси» с июня 2021 года, срок соглашения действует до конца июня 2023 года.

В сезоне-2022/23 игрок ни разу не сыграл за итальянскую команду.