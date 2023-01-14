Баллардини может занять пост главного тренера «Кремонезе»

Сегодня, 21:03
Главный тренер «Кремонезе» Массимилиано Альвини может быть уволен со своего поста, сообщает журналист Николо Скира.
Клуб из Кремона идет на последнем месте в турнирной таблице и не только не одержал ни одной победы, но и не вел в счете ни минуты в текущем сезоне серии А.
Основным претендентом на пост главного тренера является экс-тренер «Дженоа», «Палермо», «Болоньи», «Кальяри» и «Лацио» Давиде Баллардини.
59-летний специалист требует контракт до 2024 года, а также хочет получить внушительный бонус в том случае, если команда сохранить прописку в серии А.
Еще одним вариантом для «Кремонезе» хорватский тренер Ненад Бьелица.
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Основные источники исследования