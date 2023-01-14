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Италия

Сегодня, 21:03

Баллардини может занять пост главного тренера «Кремонезе»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Кремонезе» Массимилиано Альвини может быть уволен со своего поста, сообщает журналист Николо Скира.

Клуб из Кремона идет на последнем месте в турнирной таблице и не только не одержал ни одной победы, но и не вел в счете ни минуты в текущем сезоне серии А.

Основным претендентом на пост главного тренера является экс-тренер «Дженоа», «Палермо», «Болоньи», «Кальяри» и «Лацио» Давиде Баллардини.

59-летний специалист требует контракт до 2024 года, а также хочет получить внушительный бонус в том случае, если команда сохранить прописку в серии А.

Еще одним вариантом для «Кремонезе» хорватский тренер Ненад Бьелица.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
ФК Кремонезе
Давиде Баллардини
0
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