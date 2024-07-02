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Сегодня, 00:07

Балотелли — о скандальном видео: «После того, как Италия играет на Евро, выходят новости о том, что я пьян»

Сергей Разин
корреспондент
Марио Балотелли.
Фото Global Look Press
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Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли отреагировал на видео, на котором он валяется на дороге.

На видео 33-летний футболист лежит на асфальте посреди улице. Его поднял на ноги случайный прохожий.

«Хотел вам сказать, что я видел видео, где я падаю со своими друзьями, мы там катаемся, шутим, бегаем. Я не вижу проблемы провести вечер с друзьями, повеселиться и пошутить, никому не причинив вреда. За что меня осуждают? Почему вы не показали все фотографии и видео, которые я сделал с людьми? Я был открыт для всех.

Вместо этого, после того, как Италия играет, выходят новости о том, что я пьян… Ну же, давайте подумаем о важных вещах», — сказал Балотелли на видео, записанном в своих соцсетях.

Сборная Италии в 1/8 финала Евро-2024 уступила Швейцарии (0:2) и закончила выступление на турнире.

Марио Балотелли
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
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