Балотелли — о скандальном видео: «После того, как Италия играет на Евро, выходят новости о том, что я пьян»

Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли отреагировал на видео, на котором он валяется на дороге.

На видео 33-летний футболист лежит на асфальте посреди улице. Его поднял на ноги случайный прохожий.

«Хотел вам сказать, что я видел видео, где я падаю со своими друзьями, мы там катаемся, шутим, бегаем. Я не вижу проблемы провести вечер с друзьями, повеселиться и пошутить, никому не причинив вреда. За что меня осуждают? Почему вы не показали все фотографии и видео, которые я сделал с людьми? Я был открыт для всех.

Вместо этого, после того, как Италия играет, выходят новости о том, что я пьян… Ну же, давайте подумаем о важных вещах», — сказал Балотелли на видео, записанном в своих соцсетях.

Сборная Италии в 1/8 финала Евро-2024 уступила Швейцарии (0:2) и закончила выступление на турнире.