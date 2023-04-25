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Италия

Сегодня, 10:57

Балотелли рассказал о взаимоотношениях с Моуринью во время игры в «Интере»

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Форвард «Сьона» Марио Балотелли рассказал о взаимоотношениях с тренером Жозе Моуринью во время совместной работы в «Интере».

«С Моуринью непросто иметь дело, так же, как и со мной. Однажды перед вылетом в Катанию мы поругались в автобусе, который вез нас в аэропорт. Он заставил меня выйти из автобуса, и мне пришлось вернуться домой на машине. Но мне нравилось в «Интере», этот клуб до сих пор для меня много значит», — рассказал Балотелли в подкасте Muschio Selvaggio.

Балотелли выступал за «Интер» с 2007 по 2010. В составе миланцев нападающий провел 86 игр, забил 28 голов и отдал 15 голевых передач.

Моуринью возглавлял черно-синих с 2008 по 2010 год. За время работы в «Интере» португалец выиграл Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Италии, а также дважды завоевал золотые медали серии А.

Марио Балотелли
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Жозе Моуринью
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