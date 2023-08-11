Барбоза считает, что Миранчук может стать открытием нового сезона серии А

Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Я думаю, если он в итоге останется в «Торино, это будет лучшим вариантом для Алексея. Надо понимать, рассчитывает ли на него главный тренер «Аталанты». Если не рассчитывает, то, конечно, лучше остаться в «Торино». В Италии его хорошо знают, поэтому логично будет, если он останется в серии А. Когда игрок хорошо знает чемпионат и уже адаптирован, то ему намного легче играть там же, чем переходить куда-либо. Часто бывает, что, когда игрок переходит в другую команду, то начинает лучше играть. Миранчук — очень хороший игрок и большой талант. Я не исключаю, что Миранчук может стать открытием нового сезона серии А, у меня нет сомнений», — приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

Миранчук перешел в «Аталанту» в 2020 году. Прошлый сезон россиянин провел в «Торино» на правах аренды. На его счету 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах минувшего сезона серии А.