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Италия

Сегодня, 20:25

Барбоза уверен, что Миранчук добьется успеха в Италии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный португальский футбльный агент Паулу Барбоза поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в чемпионате Италии.

«Игра Миранчука в последних матчах «Аталанты» впечатляет — Алексей набирает отличную форму. Он правильно поступил, что остался в «Аталанте» и продолжил усердно работать. Это дало свои плоды. Миранчук — настоящий борец, он добьется успеха в Италии. Если тренер «Аталанты» не будет видеть его в основном составе, то Алексей точно не останется без предложений», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

28-летний россиянин вышел в стартовом составе «Аталанты» на матч 19-го тура серии А против «Ромы» (1:1) и отметился голевой передачей на Тена Копмейнерса в этой игре. Всего в активе Миранчука 2 гола и 4 голевые передачи в 15 матчах за итальянскую команду в текущем сезоне.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/paulu-barboza-miranchuk-nastoyashhij-borets-on-dob-etsya-uspeha-v-italii/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Паулу Барбоза
Серия А
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Каррера считает, что Миранчук способен закрепиться в основе «Аталанты»