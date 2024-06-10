Барцальи назвал Конте одним из лучших тренеров в мире

Сегодня, 07:19
Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Барцальи поделился мнением о назначении Антонио Конте на должность главного тренера «Наполи».
«Конте — один из тех тренеров, что всегда дают результат. Он дотошен, с ним настоящие чемпионы могут стать еще лучше. Он очень требователен. Его тренировки так сложны, что о них ходят легенды. С ним каждая команда обретает особый менталитет», — цитирует TMW Барцальи.
Клуб объявил о подписании контракта с Конте 5 июня. Соглашение рассчитано на три сезона.