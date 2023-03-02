«Венеция» проиграла «Бари». Черышев отыграл один тайм

«Бари» переиграл «Венецию» в матче 27-го тура второго дивизиона Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Сан-Никола».

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины нападающий Йоэль Похьянпало открыл счет, но ВАР отменил гол. Спустя 5 минут гол забили хозяева — отличился 32-летний Никола Белломо.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев вышел на замену в перерыве и отыграл второй тайм.

«Бари» набрал 46 очков и идет на втором месте в серии В. «Венеция» располагается на 16-й строчке — 29 очков.