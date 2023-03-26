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Италия

Сегодня, 16:35

«Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересовались Амрабатом в зимнее трансферное окно

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нордин Амрабат, старший брат полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, рассказал, какие клубы претендовали на марокканца в зимнее трансферное окно.

«Я могу назвать три клуба, которые проявили конкретный интерес в последние дни трансферного окна. «Манчестер Юнайтед» появился в последние два дня. Они хотели арендовать его с возможностью выкупа, но «Фиорентина» отказала. «Барселона» тоже появилась за два-три дня до закрытия трансферного рынка с предложением аренды, но из-за финансовых проблем они не смогли обеспечить вариант с обязательным выкупом. Третьим клубом был «Челси», — приводит слова Амрабата-старшего VoetbalPrimeur.

26-летний полузащитник выступает за «Фиорентину» с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 37 матчей за клуб, не отметившись результативными действиями. Амрабат дошел до полуфинала ЧМ-2022 в составе сборной Марокко.

Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фиорентина
ФК Челси
Софьян Амрабат
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