«Барселона» предложила Кьезе контракт до 2027 года

«Барселона» договорилась с нападающим «Ювентуса» Федерико Кьезой об условиях личного контракта, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, каталонцы готовы подписать с игроком контракт до 2027 года с заработной платой в 4 миллиона евро плюс бонусные выплаты в размере 2 миллионов.

«Барса» предложила туринцам 10+3 миллиона евро за трансфер 26-летнего нападающего.

Кьеза выступает за «Ювентус» с октября 2020 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 37 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт итальянца с клубом из Турина действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.