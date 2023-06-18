«Бавария» близка к договоренности по трансферу Ким Мин Джэ

Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ близок к переходу в «Баварию», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры мюнхенцев с корейским защитником находятся в завершающей стадии. Если другие клубы не предложат Ким Мин Джэ улучшенные условия, то он станет игроком «Баварии». Ранее сообщалось, что на игрока также претендует «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.