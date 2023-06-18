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Италия

Сегодня, 12:26

«Бавария» близка к договоренности по трансферу Ким Мин Джэ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ близок к переходу в «Баварию», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры мюнхенцев с корейским защитником находятся в завершающей стадии. Если другие клубы не предложат Ким Мин Джэ улучшенные условия, то он станет игроком «Баварии». Ранее сообщалось, что на игрока также претендует «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

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