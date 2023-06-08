Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:53

«Бавария» хочет подписать хавбека «Фиорентины» Амрабата

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Бавария» рассматривает возможность подписания полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, сообщает журналист Филипп Кесслер.

По информации источника, мюнхенский клуб готов отказаться от покупки хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса из-за большой стоимости игрока. Амрабат, в свою очередь, хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

Марокканец выступает за «Фиорентину» с лета 2020 года, его контракт рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник сыграл 49 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Фиорентина
Софьян Амрабат
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Выбор Месси: переезд в США, обида на «Барселону», разочарование в Париже
Месси выбрал Майами. Сказочного возвращения в «Барселону» не случилось
В Луганске прозвучали взрывы
Эксперты оценили переплаты невысыпающимся россиянам
Россиянам запретят выкидывать вещи в общий бак
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Софьян Амрабат хочет играть за «Барселону»

«Торино» объявил о переходе 22-летнего румынского вратаря Попы