«Бавария» хочет подписать хавбека «Фиорентины» Амрабата

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«Бавария» рассматривает возможность подписания полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, сообщает журналист Филипп Кесслер.
По информации источника, мюнхенский клуб готов отказаться от покупки хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса из-за большой стоимости игрока. Амрабат, в свою очередь, хочет продолжить карьеру в «Барселоне».
Марокканец выступает за «Фиорентину» с лета 2020 года, его контракт рассчитан до июня 2024 года.
В текущем сезоне 26-летний полузащитник сыграл 49 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.