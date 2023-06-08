«Бавария» хочет подписать хавбека «Фиорентины» Амрабата

«Бавария» рассматривает возможность подписания полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, сообщает журналист Филипп Кесслер.

По информации источника, мюнхенский клуб готов отказаться от покупки хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса из-за большой стоимости игрока. Амрабат, в свою очередь, хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

Марокканец выступает за «Фиорентину» с лета 2020 года, его контракт рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник сыграл 49 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.