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Италия

Сегодня, 08:17

«Бавария» интересуется форвардом «Наполи» Осимхеном

Виталий Косик
Корреспондент
Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Bayern&Germany.

По информации издания, форвард возглавляет шорт-лист потенциальных приобретений мюнхенского клуба.

Сообщается, что немецкий клуб не готов платить за Осимхена более 100 миллионов евро.

Действующее соглашения форварда с неаполитанцами рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне 24-летний нигериец провел за «Наполи» 31 матч во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 5 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Бавария
ФК Наполи
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