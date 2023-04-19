«Бавария» интересуется форвардом «Наполи» Осимхеном

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Bayern&Germany.

По информации издания, форвард возглавляет шорт-лист потенциальных приобретений мюнхенского клуба.

Сообщается, что немецкий клуб не готов платить за Осимхена более 100 миллионов евро.

Действующее соглашения форварда с неаполитанцами рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне 24-летний нигериец провел за «Наполи» 31 матч во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 5 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.