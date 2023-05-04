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Италия

Сегодня, 17:37

«Бавария» отказалась от покупки Осимхена

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бавария» не будет бороться за форварда «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Bild.

По информации источника, немецкий клуб не хочет платить 100-150 миллионов евро за 24-летнего нигерийца, поскольку не уверен, что он гарантированно покажет высокую результативность. Мюнхенцы сосредоточатся на других кандидатах, главным из которых сейчас считается форвард «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани.

В текущем сезоне Осимхен провел 33 матча во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Бавария
ФК Наполи
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