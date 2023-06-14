«Бавария» ведет переговоры по трансферу Ким Мин Джэ из «Наполи»

Сегодня, 20:15
Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ может перейти в «Баварию», сообщает журналиста Санти Уна.
По информации источника, мюнхенцы провели первые переговоры с представителями корейского защитника, которые оцениваются как положительные.
Ранее сообщалось, что 26-летний футболист близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.