«Бавария» ведет переговоры по трансферу Ким Мин Джэ из «Наполи»

Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ может перейти в «Баварию», сообщает журналиста Санти Уна.

По информации источника, мюнхенцы провели первые переговоры с представителями корейского защитника, которые оцениваются как положительные.

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.