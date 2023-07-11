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Италия

Сегодня, 07:16

Белотти рассказал, как прокатился в такси с фанатом «Лацио»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Ромы» Андреа Белотти рассказал, как встретился в такси с болельщиком «Лацио».

«Я сел в такси, водитель посмотрел в зеркало и узнал меня. «Садись вперед», сказал он, и я пересел. Мы стали говорить о футболе, об игроках настоящего, прошлого, обо всем. Он все удивлялся, что к нему в машину сел известный игрок. Когда мы приехали, то сделали совместное фото, он приобнял меня и сказал — «я тебя, конечно, уважаю, но я за «Лацио», — цитирует Белотти derbyderbyderby.it.

В сезоне-2022/23 футболист провел 47 матчей за «Рому» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Андреа Белотти
ФК Лацио
ФК Рома
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