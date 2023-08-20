Белотти забил за «Рому» в серии А впервые за 32 матча

Нападающий «Ромы» Андреа Белотти отличился в домашнем матче против «Салернитаны» в 1-м туре чемпионата Италии — 1:0.

Для форварда гол стал первым в составе «волков» в серии А. До этого Белотти провел 31 матч, в которых не отметился ни разу.

Нападающий перешел в «Рому» перед сезоном-2022/23 в качестве свободного агента.