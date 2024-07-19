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Сегодня, 09:52

Белоус оценил вероятность воссоединения братьев Миранчуков в «Атланте» из МЛС

Алина Савинова
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус рассказал, что думает о возможном переходе российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланту» из МЛС.

«К переходу Миранчука в «Атланту» отношусь очень позитивно. Мы сейчас не рассматриваем США как дружественное или недружественное государство, тут все очевидно. Но с позиции расширения рамок сознания и футбольного интереса это здорово. Не зря же многие футболисты уже на протяжении многих лет переходят в американскую лигу. Поэтому, как по мне, может получиться хорошая история», — цитирует Быкова Legalbet.

Также он предположил, возможно ли воссоединение братьев Миранчуков в «Атланте».

«Думаю, такой исход маловероятен. Потому что Алексей все-таки уже успел зарекомендовать себя в Европе, а Антон по сути нигде, кроме России, толком не играл. Его эстонский период карьеры не беру», — добавил специалист.

28-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В сезоне-2023/24 он стал победителем Лиги Европы вместе с итальянским клубом.

Источник: Legalbet
Алексей Миранчук
Футбол
Юрий Белоус
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