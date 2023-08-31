Павар: «Намерен выиграть скудетто вместе с «Интером», чтобы клуб получил вторую звезду»

Защитник Бенджамен Павар прокомментировал свой переход из «Баварии» в «Интер».

«Интер» — клуб-победитель. Можно просто посмотреть на эти трофеи, что он выиграл. Я играю в футбол, чтобы побеждать, поэтому решил перейти в «Интер».

Планирую выиграть скудетто, чтобы «Интер» получил вторую звезду. Я живу, чтобы выигрывать трофеи, и это важно для болельщиков и клуба», — цитирует Павара пресс-служба команды.

27-летний француз подписал с миланцами контракт до лета 2028 года.