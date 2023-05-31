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Италия

Сегодня, 06:26

«Бенфика» хочет подписать форварда Ди Марию свободным агентом

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в «Бенфике», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, португальская команда намерена вернуть футболиста в летнее трансферное окно. «Орлов» привлекает тот факт, что аргентинец может перейти в их клуб на правах свободного агента.

Контракт игрока с туринским клубом истекает в конце июня этого года.

Также сообщается, что переговоры еще не начались, но в ближайшие время руководство «Бенфики» будет связываться с туринским клубом.

В текущем сезоне Ди Мария забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за «Ювентус».

Анхель Ди Мария
Футбол
ФК Бенфика
ФК Ювентус
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