Берарди надеется, что «Ювентус» сможет договориться с «Сассуоло» о трансфере

Полузащитник «Сассуоло» Доменико Берарди надеется перейти в «Ювентус» этим летом. Однако стороны пока не могут договориться о сумме трансфера.

По данным Il Corriere dello Sport, футболист считает, что компромисс еще возможен. «Сассуоло» требует на 10 миллионов больше, чем готов заплатить «Ювентус», поэтому переговоры пока не продвигаются.

В прошлом сезоне Берарди записал забил 12 голов и сделал 7 результативных передач в чемпионате Италии.