Бергоми рассказал, чего ждет от матча «Милана» с «Интером»

Бывший игрок «Интера» Джузеппе Бергоми поделился ожиданиями от предстоящего дерби против «Милана».

«Пока позади только три тура, я называю это августовский футбол. Серьезные разговоры начнутся после паузы для сборной, с началом еврокубков. Обе команды очень хорошо сыграли в первых турах, но показали разный футбол», — цитирует Бергоми pianetamilan.it.