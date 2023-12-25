Бернардески может вернуться в «Ювентус»

Полузащитник «Торонто» Федерико Бернардески может вернуться в «Ювентус», сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, 29-летний итальянец хочет вернуться в туринский клуб и готов пойти на значительное снижение зарплаты. «Ювентус» рассматривает кандидатуру футболиста, но она не является для команды приоритетной в зимнее трансферное окно.

Бернардески выступал за «Ювентус» с июля 2017 года, в июле 2022 года он покинул клуб на правах свободного агента и ушел в «Торонто».

В минувшем сезоне МЛС итальянец забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 31 матче за канадскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 5 миллионов евро.