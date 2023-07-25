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Италия

Сегодня, 00:52

Бернардески заявил о готовности вернуться в серию А

Виталий Косик
Корреспондент
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Итальянский вингер «Торонто» Федерико Бернардески признался, что рассматривает возможность возвращения в серию А.

29-летний футболист перешел в «Торонто» из «Ювентуса» на правах свободного агента летом 2022 года.

«Италия — моя родина, и вообще-то я скучаю по ней. Впрочем, я лишь могу сказать, что я игрок «Торонто», но если поступят какие-то предложения, то мы с клубом будем готовы их рассмотреть. Всегда приятно знать об интересе к тебе со стороны других клубов. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — цитирует Бернардески Sky Sport Italia.

Всего Бернардески провел за «Торонто» 36 матчей, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.

Федерико Бернардески
Футбол
ФК Торонто
ФК Ювентус
серия А
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