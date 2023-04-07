Билялетдинов считает, что в «Торино» были бы рады выкупить Миранчука

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением об информации про то, что «Торино» не станет выкупать Алексея Миранчука по окончании сезона.

«Выкуп Миранчука у «Аталанты» зависит не только от его выступлений. У Миранчука большая стоимость, а возможности «Торино» неизвестны. Возможно, нынешний клуб Алексея был бы рад выкупить его, но финансовая история не располагает к этому. Миранчук достойно выступает за «Торино», но прежде всего это ему в копилку. Даже если у «Торино» не получится выкупить Алексея, то он вернется в «Аталанту» на другие позиции, тем более сейчас он более адаптирован. Но и в Бергамо у Миранчука неплохо складывалось. Ничего страшного не случится — Алексей точно не в проигрыше. Может, так случится, что Миранчуком заинтересуются другие клубы. Может, это опять будет аренда. Тогда нужно будет выбирать лучшие варианты», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Ранее стало известно о том, что «Торино» не собирается выкупать Миранчука у «Аталанты» за 13 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний российский футболист провел 23 матча за «Торино», забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.