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Италия

Сегодня, 07:16

Биссек — о переходе в «Интер»: «Я очень счастлив, а также чрезвычайно горд»

Мария Гусева
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Новичок «Интера», защитник Янн Биссек прокомментировал подписание контракта с клубом.

«Каждый игрок мечтает играть за огромный клуб. А «Интер» — один из самых важных клубов в мире, — цитирует пресс-служба «нерадзурри» Биссека. — Очевидно, я очень счастлив, а также чрезвычайно горд. Для моей карьеры очень хорошо, что такой клуб, как «Интер», проявил интерес ко мне. Я буду работать изо всех сил, поэтому я думаю, что все будет хорошо».

Соглашение 22-летнего немца рассчитано на пять сезонов.

Биссек является воспитанником «Кельна». С 2021 года защитник выступал в составе датского «Орхуса».

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