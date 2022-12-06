Блессин покинул пост главного тренера «Дженоа»

Александр Блессин покинул пост главного тренера «Дженоа», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен 40-летний экс-нападающий сборной Италии Альберто Джилардино.

Блессин возглавлял «Дженоа» с января нынешнего года. Ранее он работал в «Лейпциге» и бельгийском «Остенде».

После 15 туров итальянской серии B «Дженоа» занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка. От лидирующего «Фрозиноне» команда из Генуи отстает на 8 очков.