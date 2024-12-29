Боккетти хвалят в Италии, несмотря на поражение в дебютной игре в «Монце»

В субботу, 28 декабря, «Монца» под руководством Сальваторе Боккетти уступила на выезде «Парме» (1:2) матче 18-го тура серии А.

Несмотря на поражение, 38-летний Боккетти, для которого это был дебют в качестве главного тренера «Монцы», получил положительные отзывы от итальянских спортивных СМИ. Гости сравняли счет в меньшинстве, а решающий гол пропустили на 90+8-й минуте. При этом главный арбитр встречи трижды отменял мячи «Монцы» после вмешательства ВАР.

Corriere dello Sport поставило Боккетти оценку 6,5.

La Gazzetta dello Sport — 6,0: «Игроки явно приняли нового тренера: команда жива и будет до конца биться за выживание».

Tuttosport — 6,0: «Боккетти придал команде атакующий импульс: три гола отменил судья, еще два момента не реализовал Мальдини. Гостей погубили отдельные эпизоды».

Новая команда экс-защитника «Рубина» и «Спартака» остается на последнем месте с 10 очками. Второй матч под руководством Боккетти «Монца» проведет дома 5 января с «Кальяри» (14 очков) — прямым конкурентом в борьбе за выживание.