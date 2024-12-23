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Сегодня, 17:20

Боккетти может стать главным тренером «Монцы»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном назначении экс-защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти главным тренером команды.

23 декабря «Монца» объявила об отставке Алессандро Несты. Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что Несту на посту главного тренера может сменить бывший игрок красно-белых.

— Правда, что Сальваторе Боккетти может стать новым главным тренером «Монцы»?

— Возможно, — сказал Галлиани «СЭ».

С 2021 по 2023 год Боккетти работал в тренерском штабе «Вероны»,а в 2022-м временно исполнял обязанности главного тренера команды. Итальянец выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.

«Монца» после семнадцатого тура занимает последнее, двадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 10 очков.

1
Сальваторе Боккетти
Футбол
ФК Монца
Адриано Галлиани
Серия А
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