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Сегодня, 17:30

Боккетти — один из кандидатов на должность тренера «Венеции»

Боккетти может возглавить «Венецию»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сальваторе Боккетти.
Фото Global Look Press
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Бывший защитник «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти входит в число трех кандидатов на пост главного тренера «Венеции». Летом его представители уже предлагали клубу рассмотреть вариант назначения 38-летнего Боккетти вместо покинувшего клуб Паоло Ваноли.

Сейчас «Венеция», которую возглавляет 55-летний Эусебио Ди Франческо, идет на последнем месте в серии А с 8 очками. В прошлом сезоне Ваноли поднял команду из серии В, но сейчас она главный кандидат на понижение в классе.

Сам Боккетти по-прежнему находится на контракте с клубом серии А «Верона» — договор действует до 2027 года. В этом клубе он успел поработать с молодежным составом, а затем и с первым, после чего покинул должность тренера в 2023 году, но соглашение продолжает действовать.

Сальваторе Боккетти
ФК Венеция
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