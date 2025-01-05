Боккетти стал третьим тренером, проигравшим свои первые восемь матчей в серии А

«Монца» проиграла второй матч подряд под руководством бывшего защитника «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти.

В воскресенье, 5 января, бело-красные дома уступили «Кальяри» в 19-м туре чемпионата Италии (1:2). Ранее команда на выезде потерпела поражение от «Пармы» со счетом 1:2.

38-летний Боккетти возглавил «Монцу» 23 декабря. Как сообщает Opta, он третий тренер в истории серии А, который проиграл каждый из своих первых восьми матчей в лиге. До него с таким же показателем стартовали только Астро Галли в 1949 году и Аделио Моро в 1995-м.

Боккетти в 2022-м также занимал пост главного тренера «Вероны».