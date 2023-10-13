Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 13:33

Более 10 игроков серии А замешаны в деле с нелегальными ставками

Ана Горшкова
Корреспондент
Сандро Тонали.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Более десятка игроков серии А замешаны в скандале с нелегальными ставками, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

По данным источника, Сандро Тонали из «Ньюкасла» и Николо Дзаньоло из «Астон Виллы» были допрошены полицией в тренировочном лагере сборной Италии вчера вечером по подозрению в причастности к делу о ставках. Оба они были исключены из состава команды, что вынудило Лучано Спаллетти вызвать на замену Самуэле Риччи и Стефана Эль-Шаарави.

Также информируется, что в скандале, который может привести к дисквалификации на срок до трех лет, предположительно замешаны еще как минимум 10 игроков серии А, включая одного игрока «Ювентуса». Срок дисквалификации может быть сокращен в случае сотрудничества.

11 октября стало известно, что полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли подозревается в нелегальном совершении ставок. 12 октября сообщалось, что 22-летний футболист признался, что делал ставки на футбол.

В Италии спортсменам и спортивным функционерам запрещено делать ставки на дисциплину, которую они представляют.

Источник: Football Italia
Футбол
2
Обсудить
Читайте также
Парагвайский футболист плюнул в Месси во время матча с Аргентиной
Игрок «Вашингтона» Уилсон прокомментировал гонку Овечкина за рекордом Гретцки
Госорганизации из РФ и Белоруссии атакует новая хакерская группировка
Сигнал к охвату: российская армия пытается окружить Авдеевку
Смерть гиганта: закрывается крупнейшее месторождение газа в Европе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роберто Баджо: «Я бы не пробил снова пенальти в финале ЧМ-1994»