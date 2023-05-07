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Италия

Сегодня, 10:36

Болельщица «Наполи» вышла на улицы Неаполя обнаженной после чемпионства

Мария Гусева
Кармен Каккавале.
Фото Соцсети
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Популярная блогерша и танцовщица Кармен Каккавале прошлась по Неаполю обнаженной после чемпионства «Наполи» в серии А.

Девушка украсила свое тело боди-артом в клубных цветах. Ее видео уже набрало больше двух миллионов просмотров в тиктоке.

Скриншот из видео.

4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша турнира отрыв неаполитанцев от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.

Футбол
ФК Наполи
серия А
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