Болельщикам «Наполи» и «Ромы» запретили на два месяца посещать выездные игры

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Министерство внутренних дел Италии запретило болельщикам «Наполи» и «Рома» посещать выездные игры в течение двух месяцев, сообщает ANSA.
8 января около 300 фанатов «Наполи» и «Ромы» устроили массовую драку на автостраде в районе города Ареццо в центре Италии.
Болельщики «Наполи» ехали в Геную на матч с «Сампдорией», а фанаты «Ромы» направлялись в Милан. Полиции пришлось перекрыть автостраду, столкновения продолжались около 50 минут, в результате образовалась девятикилометровая пробка.
В итоге один болельщик получил ранения и был доставлен в больницу. Позже он был задержан за нарушение общественного порядка, но впоследствии отпущен, как и несколько других болельщиков обоих клубов, задержанных за участие в потасовке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования