Болельщики «Лацио» преследуют Иммобиле и его семью, форварда обвиняют в уходе Сарри

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле и его семья подвергаются нападкам со стороны болельщиков команды, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, фанаты римлян считают 34-летнего форварда одним из виновников ухода главного тренера команды Маурицио Сарри, который покинул «Лацио» в марте.

Утверждается, что группа фанатов подкараулила Иммобиле и его семью недалеко от школы, где учится сын футболиста. Нападающего оскорбляли и даже применили физическое насилие, но подробности не уточняются.

Иммобиле является лучшим бомбардиром в истории «Лацио». В текущем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал одну голевую передачу. Форвард выступает за римлян с 2016 года.