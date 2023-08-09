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Италия

Сегодня, 15:35

Фанаты «Ювентуса» обратились к Лукаку: «Оставайся в Милане. У нас уже есть второй вратарь»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Болельщики «Ювентуса» снова выступили против прихода форварда «Челси» Ромелу Лукаку в туринский клуб.

Члены фанатского объединения «Юве» Curva Sud опубликовали в своих соцсетях фотографию баннера с надписью «Лукаку, оставайся в Милане. У нас уже есть второй вратарь».

Также под постом болельщики написали: «Мы не забываем то, что было, Лукаку, тебе здесь никогда не будут рады».

Баннер фанатов «Ювентуса».
Фото Соцсети

В июле фанаты туринцев у медицинского здания клуба проскандировали: «Нам не нужен Лукаку».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» продолжает переговоры с «Челси» по переходу Лукаку.

Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Сезон-2022/23 он провел в составе «нерадзурри» на правах аренды из «Челси». 31-летний форвард в 37 матчах забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.

Ромелу Лукаку
ФК Ювентус
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