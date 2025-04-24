Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:15

«Болонья» — «Эмполи»: онлайн-трансляция матча Кубка Италии

«Болонья» и «Эмполи» сыграют в Кубке Италии 24 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Болонья» и «Эмполи» сыграют в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии в четверг, 24 апреля. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени и пройдет на стадионе «Ренато Даль-Ара» в Болонье (Италия).

Первый матч между соперниками состоялся 1 апреля в Эмполи и завершился победой гостей (3:0).

За ключевыми событиями и результатом игры «Болонья» — «Эмполи» следите в матч-центре «СЭ».

Италия. Кубок. 1/2 финала.
01 апреля, 22:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
0:3
Болонья

Полуфинал Кубка Италии транслируют телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru (по подписке). Эфир начнется в 21.55 мск, за пять минут до стартового свистка.

Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в финале с «Миланом».

ФК Болонья
ФК Эмполи
Читайте также
Захарова предложила Западу расплатиться со странами Африки
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
Василевский – победный талисман Уфы, два овертайма в Ярославле и расклад на полуфиналы. Что произошло в Кубке Гагарина 23 апреля
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя