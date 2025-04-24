«Болонья» и «Эмполи» сыграют в Кубке Италии 24 апреля

«Болонья» и «Эмполи» сыграют в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии в четверг, 24 апреля. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени и пройдет на стадионе «Ренато Даль-Ара» в Болонье (Италия).

Первый матч между соперниками состоялся 1 апреля в Эмполи и завершился победой гостей (3:0).

За ключевыми событиями и результатом игры «Болонья» — «Эмполи» следите в матч-центре «СЭ».

Италия. Кубок. 1/2 финала.

01 апреля, 22:00. Carlo Castellani (Эмполи)

Полуфинал Кубка Италии транслируют телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru (по подписке). Эфир начнется в 21.55 мск, за пять минут до стартового свистка.

Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в финале с «Миланом».